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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu

    Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.
    • AA
    • 15.03.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:05
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    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu

    Kentte 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi ile D-100 Göztepe Köprüsü katılımlarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu oluştu. Her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

    Avrupa Yakası D-100 Karayolu Ankara istikametinde farklı noktalarda meydana gelen araç arızaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

    YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 62

    İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.48 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu #1

    İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu VİDEO

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu #2

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu #3

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu #4

    İstanbul da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu #5

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