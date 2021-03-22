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    İstanbul'da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

    İstanbul'da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

    İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.
    • AA
    • 22.03.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 08:56
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    İstanbul'da 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

    İstanbul da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı #1

    YOĞUNLUK YÜZDE 65'E ULAŞTI

    Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.

    Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

    İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

    İstanbul da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı #2

    İstanbul da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı #3

    İstanbul da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı #4

    İstanbul da kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı #5

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