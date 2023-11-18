İstanbul'da konsolosluk önünde toplanan taraftarlardan İsrail protestosu İstanbul'da tüm takımlardan oluşan taraftar grubu, Gazze'de yaşanılan katliama dikkat çekmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. İsrail'i protesto eden grup "Katil İsrail, Filistin'den defol" , " Netanyahu ib..si hesap verecek" sloganları attı.

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AA & Ensonhaber

Dünya, 1 ayı aşkın süredir İsrail-Filistin savaşını yakından takip ediyor.

Sert müdahalelerini acımasızca sürdüren İsrail ordusu, gece-gündüz demeden sivillerin olduğu hedefleri vuruyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler bombardımana uğrarken, Gazze'de halk için güvenli bir alan kalmadı.

Son olarak Şifa Hastanesi'ni işgal eden İsrail, çok sayıda hasta ve bebeklerin ölümüne neden oldu..

Telefon ve internet hizmetlerinin de kesilmesiyle Gazze'de hayat adeta durdu..

İsrail'in yaptığı vahşet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük tepki topluyor.

Taraftarlardan İsrail protestosu

İstanbul'da tüm takımlardan oluşan taraftarlar, İsrail Konsolosluğu'nun önünde bir araya geldi.

Gazze'deki zulme dikkat çeken taraftarlar, konsolosluk önünde İsrail'i protesto etti.

"Netanyahu ib..si hesap verecek"

Protestoda taraftarların "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Netanyahu ib..si hesap verecek" sloganları attığı görüldü.