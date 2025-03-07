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DHA

İstanbul Ataşehir'de taksi durağında arkadaşlarıyla birlikte baktığı Corsi isimli köpeğin dereye düştüğünü gören Muhlis Duman, dereye girerek kurtardı.

Duman, köpeğiyle dereden çıkmak istedi ancak başarılı olamadı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Derede köpeğiyle mahsur kalan Duman'ın yardımına çevredekiler koştu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ekiplerin çalışmasıyla Corsi ve sahibi Muhlis Duman dereden çıkarıldı.

Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KÖPEĞİ KURTARDIK, MUHLİS KALDI"

Kurtarma anlarını cep telefonuyla çeken arkadaşı, kayıt sırasında şöyle konuştu:

Durağımızda baktığımız Corsi elim bir kazaya uğradı. Yanımızdaki dereye düştü. Kahraman arkadaşımız Muhlis kurtarma operasyonunda. İtfaiye bekliyoruz. Köpeği kurtardık ama Muhlis’i kurtaramıyoruz dereden.

İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle dereden kurtarılan Corsi ve Muhlis Duman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.