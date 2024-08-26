İstanbul'da KUYU operasyonu! 11 kişi tutuklandı İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da KUYU-20 operasyonunda, elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

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Haber Merkezi

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve fedakarlığıyla kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

Son dönemde, suç oranlarını düşürmek ve halkın güvenliğini artırmak amacıyla bir dizi geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair ayrıntıları sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi



Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız

OPERASYONUN DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

- Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

- Tehdit,

- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

- Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

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