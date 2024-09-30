Haber Merkezi

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve özverisiyle aralıksız devam ediyor.

Toplumun huzurunu korumak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı, son operasyonların ayrıntılarını sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

OPERASYONUN DETAYLARI

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;



- 31.12.2023 tarihinde Sultangazi ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir şahsın yaralanması ve bir şahsın öldürülmesi olayına,

- 01.06.2024-25.09.2024 tarihleri arasında Bakırköy ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet suçuna,

- 14.06.2024-24.07.2024 tarihlerinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıları eylemlerine,

- 27.08.2024 tarihinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,

- 02.09.2024-08.09.2024 tarihlerinde Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırı eylemlerine,

- 08.09.2024 tarihinde Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,

- 15.09.2024 tarihinde Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemine karıştıkları tespit edildi.