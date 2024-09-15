İstanbul'da LGBT propagandasına tepki: Büyük Aile Buluşması Büyük Aile Platformu tarafından "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş", Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

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AA

Türkiye LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Eşcinsellik propagandasına karşı sivil toplum örgütleri harekete geçti.

Büyük Aile Platformu tarafından "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş", Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

400 STK DESTEK VERDİ

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri, aileler ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandı.

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Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için bir araya gelen kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" , "Ailemize anayasal koruma istiyoruz" , "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşırken, LGBT dayatmasına karşı sloganlar attı.

SAĞANAK YAPMURA RAĞMEN TOPLANDILAR

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Alanda oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)