Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması gereken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mağaza önünde, maskesiz olarak bekleyenler de dikkat çekti.

Hava sıcaklığının yükseldiği İstanbul'da, koronavirüs yine unutuldu.

Bir mağaza indirime girince, duyan geldi ve sosyal mesafe kuralı hiç sayıldı. Mağaza önünde uzun uzun kuyruklar oluştu.

Maskesiz bir şekilde dakikalarca bekleyenlerin de yer aldığı kuyruk, bu kadarına da pes dedirtti.

Öyle ki çevrede bulunan esnaflar bile bu duruma şaşırdı.

İstanbul'da mağaza önünde indirim kuyruğu ViDEO

"İŞİ OLMAYAN EVİNDE OLSUN"

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir esnaf “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymazsak, koronavirüsün süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.