Emniyet birimleri, suç şebekelerine karşı mücadeleyi kesintisiz olarak devam ettiriyor.
Bu çerçevede, hemen hemen her gün yeni suç örgütleri etkisiz hale getiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "MAHZEN-37" operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.
"14 şüpheli yakalandı"
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-37” operasyonlarında;
- Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
- İş Yeri Kurşunlaması,
- Kasten Yaralama ve
- Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.
Tespit edilen suçlar
- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelinin;
- Esenyurt İlçesinde 31.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,
- Beylikdüzü İlçesinde 31.03.2024 tarihinde E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları,
- Başakşehir İlçesinde 02.04.2024 tarihinde B.S. isimli işyerine El Bombası atılması ve 14.04.2024 tarihinde işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,
- Bahçelievler İlçesinde 04.04.2024 tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16.04.2024 ve 19.04.2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli işyerlerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,
- Küçükçekmece İlçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemini yaptıkları,
- Bakırköy İlçesinde 16.04.2024 ve 25.04.2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,
- Esenyurt ve Avcılar İlçelerinde 08.04.2024 ile 13.04.2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları,
- Beşiktaş İlçesinde 05.04.2024 ile 11.04.2024 tarihlerinde 2 ayrı Kasten Öldürmeye Teşebbüs eylemini yaptıkları ve
- Esenyurt İlçesinde 12.04.2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu:
- 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek,
- 3 adet tam otomatik tabanca,
- 2 adet çalıntı motosiklet ile
- Çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle
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