ensonhaber.com

Emniyet birimleri, suç şebekelerine karşı mücadeleyi kesintisiz olarak devam ettiriyor.

Bu çerçevede, hemen hemen her gün yeni suç örgütleri etkisiz hale getiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "MAHZEN-37" operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

"14 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Tespit edilen suçlar

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelinin;



- Esenyurt İlçesinde 31.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

- Beylikdüzü İlçesinde 31.03.2024 tarihinde E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları,

- Başakşehir İlçesinde 02.04.2024 tarihinde B.S. isimli işyerine El Bombası atılması ve 14.04.2024 tarihinde işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

- Bahçelievler İlçesinde 04.04.2024 tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16.04.2024 ve 19.04.2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli işyerlerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

- Küçükçekmece İlçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemini yaptıkları,

- Bakırköy İlçesinde 16.04.2024 ve 25.04.2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

- Esenyurt ve Avcılar İlçelerinde 08.04.2024 ile 13.04.2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları,

- Beşiktaş İlçesinde 05.04.2024 ile 11.04.2024 tarihlerinde 2 ayrı Kasten Öldürmeye Teşebbüs eylemini yaptıkları ve

- Esenyurt İlçesinde 12.04.2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi.