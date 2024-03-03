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İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu

İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu Trafikte makas atarak ilerleyen maganda önce araca daha sonra bariyerlere çarparak güçlükle dururken o anlar başka bir sürünün araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.