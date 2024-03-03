İHA
İstanbul'da makas atan sürücü tehlike saçtı.
Dün akşam saatlerinde sorumsuz sürücü Küçükçekmece ilçesinde trafikte hız sınırının üzerinde diğer araçları sollayarak ilerledi.
Kazanın eşiğinden döndü
Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü seyir halindeyken, sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçerken kazanın eşiğinden dönüldü.
Kazadan dönmesini umursamayan sürücü yoluna makas atarak devam etti.
Başka bir araca çarparak durabildi
Tekrar makas atmaya çalıştığı sırada önce başka bir araca ardından bariyerlere çarparak durabildi.
O anlar kamerada
Sürücünün sorumsuzluğu ve kaza anları başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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