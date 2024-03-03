İHA

İstanbul'da makas atan sürücü tehlike saçtı.

Dün akşam saatlerinde sorumsuz sürücü Küçükçekmece ilçesinde trafikte hız sınırının üzerinde diğer araçları sollayarak ilerledi.

Kazanın eşiğinden döndü

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü seyir halindeyken, sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçerken kazanın eşiğinden dönüldü.

Kazadan dönmesini umursamayan sürücü yoluna makas atarak devam etti.

Başka bir araca çarparak durabildi

Tekrar makas atmaya çalıştığı sırada önce başka bir araca ardından bariyerlere çarparak durabildi.

O anlar kamerada

Sürücünün sorumsuzluğu ve kaza anları başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)