İstanbul'da manzara değişmiyor! Arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı Hemen her gün yaşanan trafik yoğunluğu, arızalanan İETT otobüsleri, metrobüsler tepki çekmeye devam ediyor.

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ensonhaber.com

İstanbul'da ulaşım sorunu bitmek bilmiyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla gündem oluyor.

İETT araçları, metrobüs, metro arızaları, vatandaşları çileden çıkarıyor.

İstanbul'un sorunları çözülmüyor

Yerel seçime doğru geri sayım başlarken, İmamoğlu çalışmalarını İstanbul dışında yürütüyor.

Başta ulaşım olmak üzere sorunların çözüme kavuşmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Bu durum ise Megakentlilerin tepkisini çekiyor.

Bir metrobüs arızası daha...

Kentte kaydedilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Arızalanan metrobüsün daha çekici ile çekildiği görüldü.

Videonun ardından İmamoğlu'na tepkiler yeniden büyüdü.