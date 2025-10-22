İstanbul'da meslekten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü: Doktor hakkında fezleke hazırlandı

Meslekten men edildiği halde başka doktorun kaşesiyle ameliyata girdi...

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yaptığı obezite ameliyatı sonrası Semanur Aydın’ın (25) ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi’nde hekimlik yapmaya devam eden Erol Vural, hakkında fezleke düzenledi.

FEZLEKEYİ YENİDOĞAN DAVASI SAVCISI HAZIRLADI

Yenidoğan davasında soruşturma sürecinde tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından düzenlenen fezlekede, Semanur Aydın "maktul" , Aydın’ın eşi Ali Aydın ve Doğan Yelboy "müşteki", Cem Türker Öztürk, Erol Vural, Orhan Gündemer, Refik Arslan, Şaban Coşkun ve yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Yavuz ve Mustafa Kazan’ın da bulunduğu şahıslar "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Refik Aslan Sağlık Hizmetleri ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

YASAKLI OLMASINA RAĞMEN BAŞKA DOKTORUN KAŞESİYLE AMELİYAT ETTİ

Telefon görüşmelerinde Erol Vural’ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasının kullanıldığı konuşuldu.

Fezlekede, bir diğer şüpheli Şaban Coşkun’un ise Erol Vural tarafından yapılan ameliyatları kendisi yapıyormuş gibi gösterdiği ancak ameliyatlara girmediğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Maktul Semanur Aydın’ın ise ameliyat nedeniyle öldüğü, ameliyatı ise meslekte yasaklı doktor Erol Vural’ın gerçekleştirdiği, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ KAYITLARI FEZLEKEDE

Hazırlanan fezlekede ayrıca, şüpheliler arasında gerçekleştirilen telefon görüşme tutanaklarına da yer verildi.

Tutanaklarda, Mustafa Kazan’ın, Erol Vural’ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasını kullanarak bu konuda sahtecilik yapılmasına yönelik görüşmeler yer aldığı, şüpheli Kazan’ın, görüşme sırasında "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, Erol Vural’ın makas kullanma yetkisi yok. Bu durumu bilmiyorduk, kamera kaydı yok diyelim. Erol Beyi hasta kayıtlarından ismini çıkarttırırım" şeklinde konuşmalar yaptığı, öte yandan, şüpheli Semiha Yavuz’un "Kameralar bozuktur diye yazı gönderirsem onlarda susacak" dediği fezlekede yer aldı.

MESLEKTEN MEN RAPORU

Fezlekede, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği inceleme raporu da fezlekede yer aldı.

Raporda, şüpheli Erol Vural’ın, 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı yaptığı, bu ameliyat sonucu Rojin Elveren isimli hastanın vefat etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş marifeti ile inceleme yürüttüğü, inceleme sonucunda "Komplikasyon yönetimini etkin ve yeterli yapamayan ve ayrıca 2017/17 sayılı genelgeye göre gerekli konsültasyonların alınmaması nedeni ile sorumluluğu söz konusu olan Erol Vural'ın ölüme sebebiyet verdiği düşünüldüğünden adı geçen hakkında mesleki sorumluluk kuruluna sevk edilmesi kanaatine varılmış ve Erol Vural'ın 2 yıl süre ile meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği" aktarıldı.

AMELİYAT SONUCU OLUŞAN KOMPLİKASYONLAR NEDENİYLE ÖLDÜ

Öte yandan 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun Semanur Aydın’ın ölüm nedenine ilişkin hazırlanan raporda, Aydın’ın "mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu" hayatını kaybettiğinin belirlendiği bilgisi fezlekede yer aldı.

Hayatını kaybeden Semanur Aydın’ın eşinin de savcılık ifadesine yer verildi.

Müşteki Ali Aydın ifadesinde, eşinin ameliyatını yapan şahsın Erol Vural olduğunu beyan ettiği, HTS kayıtları incelendiğinde Erol Vural'ın maktule ameliyat yaptığı esnada Bağcılar Şafak Hastanesi bölgesinde baz verdiği, şüpheli Şaban Coşkun'un alınan ifadesinde Semanur Aydın'ı hiç görmediğini ameliyatı Erol Vural'ın yaptığını, başhekim Semiha Yavuz'un imzaların eksik diyerek kendisine birtakım evraklar imzalattığını beyan ettiği anlatıldı.

"MESLEKTEN MEN BİTTİKTEN SONRA MESLEĞİME GERİ DÖNDÜM"

Şüpheli Erol Vural’ın ifadesi fezlekede yer aldı.

Vural ifadesinde şunları söyledi:

Meslekte 26. Yılım. 2015 yılında yapmış olduğum obezite cerrahisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında tarafıma geçici süre ile meslekten men cezası verilmiştir. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra pandemi nedeniyle yine Sağlık Bakanlığı tarafından bu ceza kaldırılmıştır. 2023 yılında Eylül ayında aynı hasta (2015 yılındaki vaka) dosyası nedeniyle karar tarafıma tebliğ edilmiştir.



Bu süre zarfında aktif olarak çalışmayı bıraktım. Lakin 26 yıllık birikimim olduğu için beni obezite nedeniyle refaranslı olarak arayan hastaları bu konuda cerrahisine güvendiğim operatör doktor Şaban Coşkun genel cerrah arkadaşıma yönlendiriyor ve bizzat hastalar ile aktif olarak ilgileniyordum. Meslekten menim devam ettiği için aktif olarak ameliyatlara katılmamaktayım, sadece izleyici durumundayım. Ancak hastaların sorunları ile aktif olarak ilgilenmekteyim. Meslekten men bittikten sonra 26 yıldır yapmış olduğum genel cerrahi mesleğime tekrar dönerek icra edeceğimden hasta popülasyonumu kaybetmemek için aktif olarak hastalarımın sorunları ile hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası ilgilenmeye devam etmekteyim. Meslekten men olduğum süre zarfında kesinlikle hiçbir ameliyata aktif olarak girmedim. Gözlemci olarak yanlarında bulundum. Yukarıda bahsi geçen Semanur Aydın ile de referansla geldiği için sorunları ile aktif olarak öncesinde ve sonrasında ilgilendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Obezite cerrahisi dışında kalan diğer branş suçlamaları ve diğer şahıslarla ilgili hiçbir bağlantım ve bilgim yok.

"YASAKLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Semiha Yavuz’un ifadesi hazırlanan fezlekede yer aldı.

Yavuz ifadesinde şunları söyledi:

Şaban Coşkun isimli doktor başhekimlik yaptığım Bağcılar Şafak Hastanesinde çalışıyordu. Semanur Aydın'ın ameliyatını ben Şaban Coşkun'un yaptığını biliyorum. Erol Vural'ın medyatik biri olduğunu sosyal medya yönü olacağını ancak ameliyatları kendisinin yapacağını söyledi. Şaban Coşkun'un evine herhangi bir evrak imzalatmak için gitmedim. Erol Vural'ın diplomasının askıda yasaklı olduğunu bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim.



Ayrıca ameliyatı Şaban Coşkun'un yaptığı bilgisine sahibim. Erol Vural hastayı getirdiği için ameliyata eşlik etmiş olabilir. Ancak gözümle görmedim. Çalıştığım hastanenin yönetim kurulu başkanı Can Türker Öztürk'tür. Semanur Aydın'ın öldüğü gün durumdan haberdar oldu. Zeynep Danişment Bağcılar Şafak Hastanesinin genel müdürüdür. İpek isimli şahısta Mustafa Kazan'dan önceki genel müdürdür. Tape içeriklerindeki konuşmaları neden yaptıklarını bilmiyorum. Kendi beyanlarımı da neden söylediğimi şuan hatırlamıyorum.

33 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Fezlekede, şüpheliler Erol Vural, Cem Türker Öztürk, Mustafa Kazan, Orhan Gündemer, Refik Arslan, Semiha Yavuz, Şaban Coşkun hakkında, "ihmali davranışlarla kasten adam öldürme", "suç delillerini yok etme veya gizleme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ve "sağlık hizmetleri kanunu" gereğince toplamda, 18’er yıl 6’şar aydan, 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan Fezleke, incelenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.