İstanbul'da metro arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

Haber Merkezi

İstanbul'da son yıllarda ulaşım, ciddi bir sorun haline geldi.

Yanan otobüsler, metrobüs kazaları ve sık sık bozulan metrolar...

Bu sabah işe İstanbullu yeni bir çileyle güne başladı...

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" meydana geldi.

SEFERLER YAPILAMADI

M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında "teknik arıza" açıklamasıyla seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

VATANDAŞLAR ÇİLE ÇEKTİ

Vatandaşlar yaşanan metro arızasının ardından dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Öyle ki işe geç kalanlar, sosyal medya üzerinden son durumlarını paylaşarak belediyeye isyan etti.

Metro arızası yüzünden metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk yaşanndı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatanda, "Belediyenin beceriksizliği bizi her geçen gün şaşırtmamaya devam ediyor. Bir de arıza bir saatten uzun sürerse tweet atıyorlar. Pazartesi iş saatinde olana bakın. Sabah 7'den beri 45 kilometre hat kapalı. Bunlara 6 yıldız veren kurumu da incelemeli." dedi.