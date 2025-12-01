İstanbul'da metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

- İstanbul'da metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu.
- Avcılar'daki arıza, seferlerin durmasına ve uzun beklemelere yol açtı.
- Arızalı araç çekiciyle kaldırıldıktan sonra yoğunluk ancak azaldı.
İstanbul'da ulaşım çile haline gelmeye devam ediyor.
Sabah saatlerinde okula ya da işe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
Bugün İstanbul'da yağmur nedeniyle ulaşan trafiğe bir de metrobüs arızası eklendi.
SEFERLER DURDU
Avcılar, Şükrübey metrobüs durağında arızalanan araç nedeniyle seferlerde durdu.
VATANDAŞLAR UZUN SÜRE BEKLEDİ
İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.
METROBÜS ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.