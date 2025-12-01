İstanbul'da metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da ulaşım çile haline gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde okula ya da işe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Bugün İstanbul'da yağmur nedeniyle ulaşan trafiğe bir de metrobüs arızası eklendi.

SEFERLER DURDU

Avcılar, Şükrübey metrobüs durağında arızalanan araç nedeniyle seferlerde durdu.

VATANDAŞLAR UZUN SÜRE BEKLEDİ

İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

METROBÜS ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.