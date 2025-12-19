Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Gözler o tarihte... Yeni asgari ücret için süreç devam ederken, ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Bu noktada, üçüncü toplantı tarihi vatandaşların merak konusu oldu. Peki; asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Ücret açıklanacak mı? İşte detaylar...