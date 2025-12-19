Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Gözler o tarihte...

- Yeni asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı sonuçsuz kaldı.
- İşçi temsilcileri ikinci toplantıya katılmadı, ekonomiyle ilgili raporlar paylaşıldı.
- Üçüncü toplantı tarihi henüz belli değil, tarih açıklanınca duyurulacaktır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
Sonuç çıkmayan toplantının akabinde gözler 3. tarihe çevrildi.
Peki; asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN 2025
Asgari ücret 3. toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.