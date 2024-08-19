İstanbul'da metrobüs hattındaki çalışma trafik yoğunluğu oluşturdu Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler, ilerlemekte zorluk çekiyor.

AA

Kronik hale gelmiş trafik sorunuyla mücadele eden İstanbullu, bu kez metrobüs hattındaki yol çalışması nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan çalışma, 45 gün sürecek.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışma nedeniyle ise bölgede uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

METRPBÜS ARAÇLARI KAPALI ŞERİTTEN İLERLİYOR

Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

YOL DUBALARLA KAPATILDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)