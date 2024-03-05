İstanbul'da metrobüs kazası: Maddi hasar meydana geldi Seyir halindeki bir metrobüsün duraktaki araca arkadan çarptığı kazada yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana oluştu.

AA

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki toplu taşıma arıza ve kazalarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak yaşanan kaza, Beylikdüzü'nde meydana geldi.

Metrobüsler çarpıştı

Seyir halinde olan bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Yaşanan kazada yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Aksayan seferler normale döndü

Maddi hasar gören araçlar, ekiplerin incelemelerinin ardından kaldırıldı.

Metrobüs kazası nedeniyle aksayan seferler bir süre sonra normale döndü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)