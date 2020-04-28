İstanbul'da metronun son sefer saati değişti

Metro İstanbul’un Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, sefer saatlerinin 21.30 olarak güncellendiği duyuruldu.

İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişikliğe gidildi...

SON SEFER 21.30 OLARAK BELİRLENDİ

Metro İstanbul, sefer sayıları ile ilgili resmi Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan 'Marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi' kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21.30 olarak güncellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.