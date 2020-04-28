Dolar
6.9965
0.1517%
Euro
7.582
0.2339%
Altın
1701.89
-0.6955%
Borsa
100707.48
-0.5528%
G. Altın
383.037
-0.5811%
Bitcoin
53961.18
-0.5869%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul'da metronun son sefer saati değişti

    Metro İstanbul’un Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, sefer saatlerinin 21.30 olarak güncellendiği duyuruldu.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 17:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da metronun son sefer saati değişti

    İstanbul'da metro sefer saatlerinde değişikliğe gidildi...

    SON SEFER 21.30 OLARAK BELİRLENDİ

    Metro İstanbul, sefer sayıları ile ilgili resmi Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

    Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan 'Marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi' kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21.30 olarak güncellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

    Görüş Bildir