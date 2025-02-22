İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor

Haber Merkezi

İstanbul, 3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırarak devam ederken İstanbul Valiliği, trafik güvenliği için çeşitli tedbirler aldı.

Bunlardan biri de motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıydı.

TRAFİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların, trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Yasak ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YASAK YARIN KALKIYOR

Bugün ise İstanbul Valisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, motokuryelerin trafiğe çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla bu kısıtlamanın sona ereceğini belirten Vali Gül, sürücülere güvenli seyahat için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun hareket etmelerini önerdi.

"KOŞULLARA UYGUN HAREKET ETME" UYARISI

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: