İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor

İstanbul, 3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırarak devam ederken İstanbul Valiliği, trafik güvenliği için çeşitli tedbirler aldı.
Bunlardan biri de motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıydı.
TRAFİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI
İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların, trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.
Yasak ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
YASAK YARIN KALKIYOR
Bugün ise İstanbul Valisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, motokuryelerin trafiğe çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.
23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla bu kısıtlamanın sona ereceğini belirten Vali Gül, sürücülere güvenli seyahat için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun hareket etmelerini önerdi.
"KOŞULLARA UYGUN HAREKET ETME" UYARISI
Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.
Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.
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