Güvenlik güçleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Son olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen NARKOKAPAN-6 operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin detay verdi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da bir Uyuşturucu İmalathanesine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda;

1 milyon 795 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.



Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.