Güvenlik güçleri, suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Son olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen NARKOKAPAN-6 operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin detay verdi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
İstanbul’da bir Uyuşturucu İmalathanesine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda;
1 milyon 795 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.
Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.
Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.
1 MİLYON 795 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap, 5 adet hap basma makinesi, 2 adet vakum makinesi ve 1 adet hassas terazi ise ele geçirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış