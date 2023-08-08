İstanbul'da servis ücretlerine zam

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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ulaşıma da yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yüzde 57.07 zam teklifinde bulunmuştu.
Bunun üzerine anlaşma sağlanamayınca İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) olağanüstü toplantı kararı çıktı.
Bugün yapılan toplantıda ise zamlar art arda geldi.
Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı çıktı.
En düşük servis ücreti 1200 TL
Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye yükseldi.
Personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.
Minibüs ücretleri 12-15 TL arası değişecek
Öte yandan minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.
Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.
Zam teklifi kabul edildi.