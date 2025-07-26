İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Emniyet güçleri vatandaşların huzuru için çetelere karşı amansız mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 21’i tutuklanırken 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, İstanbul’da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi.

24 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan, 2 adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu.