İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi? 11 Mart otogarlarda son durum...

İstanbul kara teslim... Peki İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? Otogarlarda son durum nedir? İşte detaylar...

İstanbul'da "1987 yılını aratmayacak" denilen kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren beyaza bürünen kentte tedbirler Valilik tarafından duyuruluyor.

Bu kapsamda İstanbul'a giriş çıkışlar ve şehirlerarası seyahat yasakları da hava durumuna göre şekilleniyor.

Şehirlererası seyehat için bileti olan vatandaşlar "İstanbul'da yolcu otobüsleri çalışmıyor mu? Otogardan otobüsler kalkmıyor mu?" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'a giriş çıkış yasak mı, ne zamana kadar? İstanbul'dan otobüs seferleri iptal mi? Şehirlerarası yasak ne zaman bitecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

11 MART OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Valisi Ali erlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

İkinci bir duyuruya kadar, bileti olan vatandaşlar beklemek durumunda olacak.