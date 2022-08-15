İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcular zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'unda içerisinde bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı vermişti.

Sabah saatlerinde Boğaz çevresinde başlayan yağışlar ilerleyen saatlerde kent genelinde etkisini sürdürmeye devam etti.

Araçlar yollarda kaldı

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı.

İETT'yi su bastı, yolcular zor anlar yaşadı

Öte yandan işlerine gitmek için İETT'yi tercih eden vatandaşlar da yağıştan nasibini aldı.

Seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı.

O anlar kamerada

Yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki İETT otobüsünün içerisine yağmur suları doldu.

O anlar kameraya böyle yansıdı...

İstanbul'da otobüsü su bastı