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Haber Merkezi

Özel hastane skandallarına bir yenisi daha eklendi...

Son olay İstanbul'da yaşandı..

Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. isimli şahıs, özel bir hastaneye sevk edildi.

B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı ancak ameliyat sırasında "fiyat pazarlığı" yaşandı.

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"15'E VAR, 18'E VAR, 35'E VAR, EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Sözcü'den Uğur Dündar'ın sunduğu Arena'da yayınlanan görüntülere göre; hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti..

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında vatandaşla pazarlık yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşa anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi.

"HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLEMEZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

İLGİLİ BİRİMİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: