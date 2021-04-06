İstanbul'da pidenin fiyatı belli oldu

Bu yıl pidelere yaklaşık yüzde 28 oranında zam gelirken 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira, 365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı da 5 lira olarak belirlendi.

Ramazan ayına sayılı günler kala herkesin en çok merak ettiği, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatı...

Geçtiğimiz yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide de 3,5 liradan satışa sunulmuştu.

Bu yıl da fırıncılar hesaplarını yaptı ve pide fiyatlarını belirledi.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası, 2021 Ramazan ayı için belirlediği pide fiyatları hakkında Ensonhaber.com'a bilgi verdi.

YÜZDE 28 ZAM

Bu yıl 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlendi.

365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.

Gramaj farkı dikkate alındığında geçtiğimiz yıl İstanbul'da zam yapılmayan pidelere, bu yıl yaklaşık yüzde 28 oranında zam geldi.

İBB BEKLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek ise Ramazan ayına 1 hafta kalmasına rağmen fiyat listesini açıklamadı.