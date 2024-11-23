İstanbul'da PKK elebaşı Öcalan'ı övücü müzik dinleyen şüpheli yakalandı

DHA

Emniyet güçleri PKK sempatizanlarına göz açtırmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili inceleme başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Otomobille seyir halindeyken bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sözleri bulunan şarkıyı dinleyen, davranışıyla suç ve suçluyu övdüğü belirlenen şüphelinin 19 yaşındaki İ.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, 5 kez 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında 'suç ve suçluyu övme' suçundan başlatılan işlemler sürüyor.