İstanbul'da Roman Abramoviç'e ait villanın restorasyon sonrası son hali görüntülendi

Boğaz hattının en gözde bölgelerinden Üsküdar Vaniköy’de yer alan ve Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu öne sürülen lüks villadaki yenileme süreci tamamlandı.

Daha önce kaçak inşaat ve ruhsatsız restorasyon iddialarıyla gündeme gelen yapı, çalışmalardan sonra yeniden dikkatleri üzerine topladı.

İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan villanın son hali havadan kaydedildi.

KAÇAK YAPILAR İÇİN "RÜŞVET" İDDİASI

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP üyesi T.E. tanık olarak ifade verdi.

CHP üyesi T.E., Vaniköy’deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etti.

Bu iddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024’te bölgede incelemelerde bulundu.

İzinsiz inşaatın belediye onayıyla başlatıldığının tespit edilmesi üzerine faaliyetler durduruldu.

ADNAN OKTAR'A AİTTİ

Daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olduğu bilinen villanın sonrasında Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

Yine iddialara göre Rus iş insanı, villa ve arazisi için 18 milyon dolara ödedi.

Arazinin büyüklüğü ise 9 bin 600 metrekare olarak biliniyor.