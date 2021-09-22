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    İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor

    Hafta ortasında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara dayandı.
    • AA
    • 22.09.2021 - 09:44
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    İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor

    Sabah saatlerinde birçok noktada başlayan trafik yoğunluğu, işlerine giden vatandaşlara, öğrencilere, servislere, toplu taşıma ve özel araçlara zor anlar yaşattı.

    Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanırken, Maltepe'den Kadıköy yönünde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

    KÖPRÜLERDE DE DURUM FARKSIZ

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa yönünde trafik yoğun olarak seyrediyor.

    Avrupa Yakasında ise bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

    İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor VİDEO

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #1

    SAHİL YOLU DA TIKALI

    Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy sahil yolu gibi ana arterlerde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

    Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs durağında uzun yolcu kuyruğu oluştu. Aynı yoğunluk metrobüs duraklarında da yaşandı.

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #2

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 56

    Saat 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu, yüzde 56 olarak ölçüldü.

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #3

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #4

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #5

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #6

    İstanbul da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor #7

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