İstanbul'da sabah trafiği: Toplu taşımada da yoğunluk yaşandı

AA

İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor.

Megakent'te sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Büyükçekmece ve Avcılar mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yolun Ankara istikametinde Bakırköy'den itibaren Haliç Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor. Köprü girişinde ise her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş seyrediyor.

METROBÜS ARIZASI

Öte yandan, Kadıköy istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Haliç Köprüsü girişindeki Ayvansaray durağında arıza yapması da metrobüs yoğunluğuna neden oldu.

Arızalanan araç taralı alana çekilirken, metrobüs yolunun her iki istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 70'lere kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda da yüzde 55 civarında seyretti.