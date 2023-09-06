İstanbul’da sağanak sonrası barajlarda son durum İstanbul'da metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası barajlardaki doluluk oranı 0.28 artarak 28.16'ya çıktı.

İHA

İstanbul’da sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Dün akşam saatlerinden itibaren Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde metrekareye 125 kilogram yağış düştü.

Sele dönüşen sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Barajlarda doluluk 0,28 arttı

Yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,16 olarak ölçüldü.

Barajların 2’sinde doluluk oranı yüzde 10’un altına inerken, 4 barajda doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü.

Kentteki en dolu baraj yüzde 59,68 ile Ömerli barajı olurken 5,45 su seviyesi ile Pabuçdere barajı en düşük seviyede ölçüldü.

Dün barajlardaki su doluluk oranı 27.88 iken bugün itibariyle bu rakam 0,28 artarak 28,16 oldu.

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Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı: Yüzde 15,71

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 6,76

Darlık Barajı: Yüzde 42,39

Istrancalar Barajı: Yüzde 37,43

Kazandere Barajı: Yüzde 10,32

Elmalı Barajı: Yüzde 17,98

Ömerli Barajı: Yüzde 59,68

Pabuçdere Barajı: Yüzde 5,45

Sazlıdere Barajı: Yüzde 12,89

Terkos Barajı: Yüzde 13,96

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)