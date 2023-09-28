İstanbul'da sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı

Sonbahar etkisini göstermeye başladı..
Türkiye, kavurucu sıcaklıkların ardından sağanak yağışların etkisi altına girdi..
Eylül ayının son günlerinde birçok bölge için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.
Uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da yağış başladı.
Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar kaçınılmaz oldu.
Megakent'in birçok ilçesi sele teslim oldu. Yağış, özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.
Kısa sürede cadde ve sokakların göle dönmesiyle birçok vatandaş mağdur oldu.
Yağış radar görüntüsünde
Radar görüntüsünde de özellikle Arnavutköy ve Başakşehir üzerindeki yoğun bulutlar ve yağış gözlemlendi.
Avrupa yakasını etkisi altına alan yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.
İstanbul'da turuncu kodla uyarıldı
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili 1 ilde 'Turuncu', 15 ilde de 'Sarı' kodlu uyarı yaptı.
Bu kapsamda, İstanbul için 'Turuncu', Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük için de 'Sarı' kodlu yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'de yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yerel kuvvetli, yarın öğle saatlerinden sonra da Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.