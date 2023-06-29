İstanbul'da sahiller bayramın ilk günü doldu taştı Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'u terk etmeyenler kalanlar sahillere akın etti. Kurbanlarını kesen vatandaşlar, soluğu denizde aldı.

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DHA

Yurt genelinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük tatili fırsat bilenler, rotalarını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.

Cumartesi günü yollarda başlayan yoğunluk, sahillere de yansıdı.

İstanbul'un da çıkışlarında büyük bir trafiğin yaşanmasının ardından gözler bayramın ilk günkü yoğunluğa çevrildi.

Ortaya çıkan manzaralar ise alışıldık değildi.

Megakent'in de sahillerinde yoğunluk oldu

Trafik yoğunluğunun yüzde 2'lere düştüğü kentte, bayramda şehir dışına çıkmayanlar ilk gün sahillere akın etti.

Vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra soluğu denizde aldı. Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Kimi güneşlendi, kimisi çocuklarıyla oynayarak vakit geçirdi.

"Tatil yeri gibi oldu burası"

Büyükçekmece'de yaşayan Rusya uyruklu Malika Yılmaz "İstanbul'da böyle güzel yerler varken neden tatile gidelim ki? Deniz burada da var. Çok güzel sahil, Büyükçekmece zaten güzel. Bir de bu sahili yaptıktan sonra çok daha güzel oldu. Tatil yeri gibi oldu burası zaten. O yüzden tatile gitmeye gerek yok." dedi.

"Yazın serin, o yüzden buraya geldim"

Büyükçekmece'de yaşayan Özcan Ersuvan, "Benim devamlı oturduğum yer buralar, Büyükçekmece'dir. Yazın serin, o yüzden buraya geldim. Burası bugün biraz daha yoğun olmasına rağmen her zaman böyle kalabalık." diye konuştu.