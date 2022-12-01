İstanbul'da scooterların hız sınırı 20 km'ye düşürüldü

Sayıları her gün artan elektrikli scooterlarla ilgili İstanbul'da yeni düzenleme yapıldı.

Hız limiti 20'ye düşürüldü

UKOME’de alınan kararla hız limiti düşürüldü. Hız limiti 25 kilometreden 20'ye düşürüldü.

Son dönemde kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarda aşırı hız, istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Kazaların önüne geçilebilmesi için İstanbul'daki paylaşımlı scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometre hızdan yirmi kilometre hıza düşürüldü.

Tüm scooterlarda geçerli

Scooterlarla ilgili hız kararına yayalar da destek verdi. Hız limiti kararı, firmalar üzerinden kiralanan scooterlarda geçerli.