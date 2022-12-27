İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi

UKOME toplantısında alınan kararla servis ücretlerine yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Buna göre 0-1 km mesafede fiyat 660 TL’den 792 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesi için bugün toplandı.

Asgari ücretin belirlenmemesi nedeniyle 2023 yılı toplu taşıma ücretlerinin belirlenemesinin üzerine, bugün toplantıda karar çıktı.

Yüzde 19,21 zam kabul edildi

Açıklanan asgari ücrete yapılan zam, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon verileri ile gerekçelendirilerek servis ücretlerinde yüzde 19,21 zam talep edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen zam tarifesi yılbaşından itibaren, servis ücretleri ise 2. dönemden itibaren geçerli olacak.

Toplantı sonucunda açıklanan yeni zamlar paylaşıldı.

Yeni tarife

Okul servisi 0-1 Km ücreti 660 TL’den 792 TL'ye çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuk ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL'ye yükseltildi.

"Ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir"

Konuya ilişkin olarak UKOME tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME kararıyla karar altına alınmıştır." denildi.