İstanbul'da servis ücretlerine zam talebi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim döneminden önce servis ücretlerine ilişkin konuştu.

Okul servis ücretlerine de değinen Sinar, en son artışı 2025 yılının Ocak ayında aldıklarını hatırlattı.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Yaklaşık 9 aydır ücret artışı yapılmadığını belirten Sinar, "Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak." diye konuştu.

ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLİRSE ÜCRETLER NE KADAR OLACAK

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.

İBB Meclisi'nde de fiyat tarifesinin belirleneceğini kaydeden Sinar, şöyle devam etti:

Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti...



Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15.



Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur.



Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak.

"KOMİSYONCULUK YAPIYORLAR"

İSAROD Başkanı Günhan Sinar, servis ücretlerindeki yükseklik algısının özel okullardan kaynaklandığını savundu.

Özel okulların fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Sinar, "Orada da özel okulların, orada çalışan taşımacı şirketlerin bu fiyatı yükselttiği, aslında bu fiyatı servisçi esnafına da vermedikleri, öğrenci velisinden yüksek ücretler alıp komisyonculuk yaptıkları da zaten yıllardır biliniyor." ifadelerini kullandı.