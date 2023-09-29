İstanbul Şişli'de sele kapılan kadın kamerada İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Şişli'de de bir kadın sel sularından son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

Trafik yoğunluğunun iki katına çıktığı kentte, bazı ilçelerde ise su baskınları meydana geldi.

Cadde ve sokakların göle döndüğü Şişli'de ise bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken sel sularına kapıldı.

Talihsiz kadına vatandaşlar el uzattı

Şehit Er Namlı Caddesi'nde yaşanan olay korku dolu anlara sahne oldu. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı.

Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)