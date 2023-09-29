İHA
İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.
Trafik yoğunluğunun iki katına çıktığı kentte, bazı ilçelerde ise su baskınları meydana geldi.
Cadde ve sokakların göle döndüğü Şişli'de ise bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken sel sularına kapıldı.
Talihsiz kadına vatandaşlar el uzattı
Şehit Er Namlı Caddesi'nde yaşanan olay korku dolu anlara sahne oldu. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı.
Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.