İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi denetim yaptı. Uygulama sırasında maske takmayan kişileri uyaran polise verilen cevaplar, şaşkınlık yarattı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ilçenin kalabalık olan cadde ve parklarında uygulama yaptı.

Ekipler banka önlerine giderek araçlarından inip, tek tek vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.

Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre yeniden sıraya dizildi. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı.

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sıkı denetim Video

SICAK OLDUĞU İÇİN TAKMADIM DEDİ, ŞAŞKINLIK YARATTI

Denetlemeler sırasında bir genç kızın maskesiz dolaştığını gören polis ekipleri, kıza maskesini neden takmadığını sordu.

Genç kız ise, “Sıcak olduğu için takmadım.” cevabını vererek şaşkınlık yarattı. Polis memuru, sıcak havanın maske takmanın önünde engel olmadığını belirterek maskesini takmasını istedi. Bunun üzerine genç kızın, maskesini çantasından çıkararak taktığı görüldü.

Diğer taraftan, polislerin sosyal mesafe kuralını ayarlaması ile banka sırasının metrelerce uzadığı görüldü. Maskesi olmayan bir gence ise maskesini polis ekipleri verdi.

'EVİM YAKIN' DESE DE CEZADAN KURTULAMADI

Polis ekiplerinin bir sonraki durağı ise ilçede bulunan bir park oldu.

Burada da vatandaşları uyaran polis ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile parklarda dolaşmanın ve oturmanın yasak olduğunu bildirdi. Maske takmayan bir genci durduran polis ekipleri, şahsın üzerinde kimliğinin de olmadığını gördü.

Gence tam işlem yapılacağı sırada yardımına parkta bulunan bir amca yetişse de ceza yemeden kurtulamadı.

Yaşlı adam, gencin yeğeni olduğunu belirterek maske verse de gence idari para cezası uygulandı. Genç ise evinin yakın olduğunu belirterek kendisini savundu.

VATANDAŞLAR, POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bir bankta üç kişinin oturduğunu gören polis ekipleri, vatandaşları evlerine gönderdi. Kişilerden birisinin, maskesini arkadaşlarını görünce çıkardığını söylemesi ilginç diyalog oluşturdu.

Parkta oturan 60 yaşında bir adam ise parkta oturmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.

Polis ekipleri uygulamanın sonunda, parkta oturan vatandaşların hepsini evine gönderdi.

Birçok vatandaş ise uygulamadan duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.