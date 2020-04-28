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    İstanbul'da sosyal mesafeli 1 Mayıs anması

    1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler sosyal mesafe kurallarına uyularak anıldı.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 14:53
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    İstanbul'da sosyal mesafeli 1 Mayıs anması

    1 Mayıs 1977 yılında İstanbul Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler, bir grup tarafından anıldı.

    SOSYAL MESAFELİ ANMA

    Polis, sosyal mesafe kuralları nedeniyle grubu yarısını bariyerlerin içine alırken, yarısını bariyerlerin dışında bıraktı.

    Yapılan basın açıklamasının ardından anma sona erdi.

    ÇELENK VE KARANFİL BIRAKILDI

    Anmanın ardından Kazancı Yokuşu'ndaki anıta çelenk ve karanfil bırakıldı.

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