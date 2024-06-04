İstanbul'da sucu dükkanında çocukları istismar ettiği ortaya çıkmıştı: Mahkeme cezasını açıkladı Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Şenay’ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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İstanbul Bağcılar'da yaşanan bir olay ülke gündemine oturmuştu.

İlçede yaşayan ve sucu dükkanı bulunan Metin Şenay isimli sapığın 2019 ve 2023 yılları arasında çok sayıda çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

Şenay'ın iş yerine yapılan baskında talihsiz çocukları istismar ettiği gizli bir bölmenin olduğu da farkedildi.

Yaşananların ardından sapık şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken konuyla ilgili görülen ilk duruşma ertelendi.

Mahkeme sapık sucunun cezasını açıkladı: 293 yıl 6 ay hapis...

Sapık Şenay'ın duruşması bugün görüldü ve mahkemeden karar çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalılık ve gizlilik kararı bulunan dosyada mahkeme, hükmünü açıklarken basın mensuplarını duruşma salonuna aldı.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Metin Şenay'ı 4 çocuğa karşı ayrı ayrı toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 687 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

23 Mayıs 2023'te ortaya çıkan olayda 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bırakmış, M.Y. okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başlamıştı.

Küçük kızın bir türlü bulunamaması üzerine aile üyeleri soluğu karakolda alan aile, ekiplerin araştırması sonucunda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Polis, ev ve iş yerine baskın düzenleyip kaçmaya çalışan Şenay'ı yakalamıştı. Ekipler iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu tespit etti.

Polisler bölmelerin birinde çocuk çığlığı duydu

Bölmelerin birinden çocuk çığlığı duyan polisler, kapıyı açınca M.Y.'ye ulaşmış, olayı gören vatandaşlar ise çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmeye çalışmıştı.

Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan araştırmalar sonrasında Metin Şenay'ın telefonundan baldızının çocukları M.Ö ve E.Ö dahil olmak üzere yüzlerce istismar videosu çıkmıştı.

Yüzlerce istismar videosu ortaya çıktı: İstismara maruz kalan genç felç geçirdi

İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alan Şenay'ın yaptıklarından M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlenmişti.

İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu.

Videolardaki mağdur çocuklardan biri olan ve şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kaldığını ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.