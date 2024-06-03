İstanbul'da sürücülerin coplu tekmeli yol kavgası Küçükçekmece'de iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan coplu kavga kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı semtinde iki sürücü, yol verme nedeniyle trafikte tartışmaya başladı.

Araçlarından inen sürücüler, tartışmanın büyümesiyle kavga etmeye başladı.

Sürücülerden biri, aracındaki copla diğer sürücüye saldırdı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken diğer sürücüler, araçlarından inerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Copla saldırdı

Sürücüler arasındaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde copla saldıran sürücüye diğer sürücünün tekmeyle karşılık verdiği görülüyor.

Kavga nedeniyle trafiğe kapanan yolda bekleyen diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösteriyor.

Görüntülerde bazı sürücülerin araçlarından inerek kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.

Kucağında bebekle ayırmaya çalıştı

Bir kadının kucağındaki bebeği de tehlikeye atarak, kavga eden sürücüleri "Yardım edin" diyerek ayırmaya çalıştığı ve korkan bebeğin ağladığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)