İstanbul'da taksiciden müşteriye ilginç tavsiye: Önce taksicinin nereye gideceğini sor İstanbul Beylikdüzü'nde müşterinin söylediği adrese gidemeyeceğini söyleyen taksici, bir de kadına tavsiye verdi. Yaşanan tartışmayı müşteri cep telefonuyla kayda aldı.

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İHA

İstanbul'da taksici sorunu devam ediyor.

Hizmette sürekli yetersiz kalan, çalışanlarına çeki düzen veremeyen ve müşterileri tarafından sürekli şikayet konusu olan İstanbul taksicileri 'müşteri seçmekle' yeniden gündem oldu.

Son olay Beylikdüzü'nde yaşandı.

Öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nden Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki 34 THK 23 plakalı taksiyi durdurarak bindi.

Sürücüye adresi söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı.

"Önce taksicinin nereye gideceğini sor"

Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.

"Ne alaka ben mi soracağım"

Müşteri ise bu durumun üzerine, "Ne alaka! Ben mi soracağım taksiciye? Taksici bana sormayacak nereye diye yani!" diyerek araçtan indi.

Tartışma kamerada

Diyalog sonrası yolcu taksiden inerken ikili arasında yaşanan tartışma kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.