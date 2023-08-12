İstanbul’da taksicilerin lambaları akıllanmadı 26 Ocak 2023'te taksilerde Akıllı Tepe Lambası sistemine geçilme kararı alındı, 'Boş-Dolu-Rezerve-SOS' yazılı yeni tepe lambaları zorunlu hale getirildi. Kararın üzerinden aylar geçmesine rağmen İstanbul'da sisteme geçen taksi sayısı çok az sayıda…

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DHA

Son yapılan zamla birlikte indi bindi ücreti 70 TL’ye kadar çıkan İstanbul’daki taksiciler, hem kural tanımıyor hem de taleplerini artırmaktan çekinmiyor…

UKOME'de 26 Ocak 2023'te alınan kararla, taksilerde 'Akıllı Tepe Lambası' sistemine geçilmiş, aracın üst bölümündeki tepe lambasında "Boş-dolu-Rezerve-SOS" bilgilerini yansıtacak led ekranlı tepe lambaları zorunlu hale getirilmişti.

İTaksi ile de entegreli çalışacağı belirtilen ve şoförlerin manuel olarak müdahale edemeyeceği sisteme geçiş için taksilere yaklaşık 5 aylık bir süre tanınmıştı.

Taksilerin büyük bir kısmı sisteme geçmedi

Kararın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen taksilerin büyük bir kısmının bu sisteme geçiş yapmadığı görüldü.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, mayıs ayı itibarıyla sistemin zorunlu hale geldiğini aktardı.

Cihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sisteme geçmeyenlere yaptırım var'

Geçilemedi diye bir şey yok aslında, 31 Mayıs itibarıyla bunun süresi tamamlandı. Dolayısıyla bu denetimler içerisinde biz taksicilerimize eğer bu sisteme geçmedilerse, onunla ilgili yaptırımları uyguluyoruz. Dönüşümün tamamı henüz tamamlanmış değil. Birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak. Onunla beraber bu anlamda sadece tepe lambası değil, içerisindeki koruma bariyeri, megafon, arkadaki tablet uygulaması gibi uygulamaları takip ediyor, kontrol ediyor olacağız. Geçildi ama bunu denetleyerek yapabiliriz. Dolayısıyla bu denetimlerle birlikte ve firmaların gayretleriyle buna ayak uydurmasıyla beraber tamamlanmış olacak. Bununla ilgili bir süre uzatımı almadık ya da onlara, taksici esnafımıza bir süre uzatımı vermedik. Dolayısıyla hızlıca bu taksilerin bu sistemlere geçmiş olması gerekiyor. Akıllı tepe lambaları 31 Mayıs itibariyle zorunludur. Bu sisteme geçilmiştir.

"iTaksi çalışmıyor" iddiası

Öte yandan taksicilerin büyük bir kısmının sisteme geçiş yaptırmadığı görüldü…

Bazı taksiciler ise araçlarında iTaksi'nin çalışmadığını iddia etti.

Taksici Nuri Kaplan, “Yeni arabalarda bu sistem var ben birkaç kişide gördüm. Arabaları eski olanlar yenilemeyi beklediği için değiştirmiyor, bu sisteme geçmiyor.” dedi.

Taksi şoförü Bekir Acar ise “Şimdi bana o tepe lambasını değiştirtecek, bunun parasını benden alacak. Bunun bana bir faydası yok ki. Arabanın içinde yolcu varken de bana el kaldırıp durmamı istiyorlar, boşken de. Bunlar hiç çözüm değil. Boş, dolu yazan da var. İTaksi'yi neden kapattılar? Taksimetremi açtığım zaman tavan lambası zaten sönüyor. Bana çözüm lazım” diye konuştu.

Taksici Bülent Dağlı da “Millet, zammı duydu taksiye binen yok. İTaksi bütün taksilerde bozuk. Çalışıyor, bildirim gelmiyor. Zorunlu olarak yaptılar 3-4 ay çalıştı ondan sonra çalışmadı.” dedi.

"İTaksi bir yolculuk uygulaması değil"

Taksicilerin iddialarına yönelik de konuşan Cihan, “İTaksi aslında artık bir denetim uygulaması. İTaksi bir yolculuk uygulaması değil. Şimdi, taksicilerimiz biraz bunu ayırmakta zorlanıyorlar. Artık, lisanslı taksi çağırma uygulaması var İstanbul'da. Dünyada en çok kullanılan sistemler var. Taksiciler esnaf odasının da örneğin bir tane taksi uygulaması var. Dolayısıyla biz onları lisanslıyoruz. Onları yasal hale getiriyoruz. Bu meclis kararıyla oluşturulmuş bir şey. Biz bu sistemin üzerinde bir denetim mekanizması olarak İTaksi'yi artık kurguladık. iTaksi artık bir yolculuk uygulaması, yolcu çağırma uygulaması değil. O artık yok ama denetim uygulaması olarak şu anda gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor.” şeklinde konuştu.

Şikayetler arttı

Cihan, taksilerle ilgili denetim ve şikayetler hakkındaki son verileri de açıkladı.

Taksilerin toplu ulaşım denetim merkezi tarafından 7 gün 24 saat izlendiğini hatırlatan Cihan, şunları söyledi:

Bize 2022 yılında 80 binin üzerinde şikayet gelmişti. Bu yıl da şu anda ağustos ayında yaklaşık 45 binin üzerinde yine gelen şikayetler var. Bu şikayet sayısı yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 80 bini geçecek gibi görünüyor. Oranlarına baktığımızda en çok hangi konularda şikayetler var; yol ve yolcu seçme şikayeti yine birinci sırada. Sonrasında trafik kural ihlalleri var, yolcuya kaba davranılması konusu var. Fazla ücret alınması, yolcuyu uzak yoldan götürmek gibi sıralanan şikayetler var.

Yolcu seçme, kaba davranış, fazla ücret alımı...

2022 yılıyla oransal olarak karşılaştırdığımızda yol ve yolcu seçme şikayeti bize bu sene çok daha fazla gelmiş. Geçen yıl yüzde 47 oranındayken, bu sene yüzde 59 oranına kadar çıkmış. Ancak yolcuya kaba davranma ve fazla ücret alınması gibi şikayetlerde düşüş olduğu görülüyor. Bu aslında bizim yaptığımız yaptırımlar sonucunda ortaya çıkan bir durum diye düşünüyoruz. Çünkü artık vatandaşlar telefonlarıyla kaydedip bize iletebiliyorlar ve biz bununla ilgili yaptırımlarımızı hızlıca o şoföre uyguluyoruz ve bunu da sosyal medyamızdan yayınlıyoruz. Dolayısıyla burada bir farkındalık var bu davranışlar biraz düşmeye başlamış durumda.

90 bin denetim yapıldı

Ağustos ayına kadar yaklaşık 90 bin denetim yapıldığı aktaran Cihan, “Bunun içerisinde emniyetin, zabıtanın, diğer kolluk birimlerinin olduğu denetimler bunlar. Toplamda 2023 yılında ağustos ayına kadar 37 bin 500 adet yaptırım uygulamışız. Şoför kartlarını iptal etmişiz, süresiz olarak ya da geçici olarak etmişiz ya da araç bağlaması gibi.” dedi.