İstanbul'da taksilere kamera takılacak

İstanbul'da yaşanan taksi sorununa ilişkin 15 bin taksiye iç ve dış kamera takılacak, yolcu ve sürücü problemleri denetlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren Taksi sorununa çözümün yolunu İ-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu.

İ-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu.

TAKSİNİN İÇİNİ VE DIŞINI GÖRÜNTÜLEYECEK

Sistem ilk olarak İ-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak.

Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek.

ANLIK OLARAK TAKİP YAPILACAK

Taksilerle ilgili bir şikayet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek.

İ-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek.

Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.