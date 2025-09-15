İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar ile toplu taşımaya yapılan yüzde 30'luk zam, 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Karar ile birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya yükseldi.

TAKSİCİLER GÜNCELLEME KUYRUĞUNDA

Taksilerde zaman tarifesi ücreti ise saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseldi.

Yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki firmaya geldi.

12 Ağustos'ta alınan kararın ardından taksimetre güncellemesi yapılan firmalarda oluşan yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Kimi taksi şoförü yeni tarifeyi olumlu bulurken, kimileri müşteri kaybının olabileceğini söyledi.

"175 LİRAYLA İNDİ BİNDİ ÇOK GÜZEL"

Yaklaşık 5 yıldır taksicilik yaptığını belirten Ertuğrul Emre, taksimetre ayarının eskisinden daha az zaman aldığını söyleyerek, “Zaten eskisi gibi değil, sadece bankadan parayı yolluyorsun, 3 bin lira civarı. Sadece taksimetreyi açıyorsun, kapatıyorsun, bu kadar. Yani toplam işlem 60 saniye. Şu an çok güzel, 175 lirayla indi bindi. Ama yakıta zam gelmezse." diye konuştu.

"İŞLER DÜŞÜYOR, İNSANLAR BİNMİYOR"

Taksi şoförü Ali Gökçe, zammın yolcu talebini düşürdüğünü ifade ederek, “Evet ayarlattık. Yani zamlı tarifeler bize gelmiyor. Müşteri potansiyeli düşüyor. Kazanç az oluyor. İnsanlar binemiyor taksiye.

Bana göre pahalı, ben şoförüm bana pahalı geliyor. İndi bindi, 3 sene önce 28 liraydı. 120-130 bin lira alıyordum, aylık hesaplıyordum. Şu an ben aldığım yani 50-60 arası oynuyor.

Şu an bilmiyorum bu zamdan sonra ne olacak. İşler düşüyor, insanlar binemiyor tabii. Ben memnun değilim. Şoförüm çünkü. Kimler memnun? Yani araba sahibi de aynı. Tamircilerde parça pahalı, zincirleme gidiyor." diye konuştu.

"BİZ DE ZAM TARAFTARI DEĞİLİZ"

Taksici Hidayet Demir ise mesleğin zorluklarını dile getirerek, “Evet ayarlatmaya geldik. Biz de zam taraftarı değiliz ama giderlerimiz artınca taksimetre ayarı yaptırmaya geldik biz de. Bizim yüzümüz hiçbir zaman gülmeyecek. Çünkü taksici denince hep ikinci sınıf vatandaş olarak bir görmeye başladı insanlar. Bizim mesleğimizin içinde her meslekte olduğu gibi 100-200 tane belli başlı merkezlerde sıkıntılı arkadaşlarımız var.

Bunu biz hepimiz biliyoruz. Bu görev bize düşmüyor. Belediye ve emniyet güçlerine düşüyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz herhangi bir müdahale edemeyiz. Ama onlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. O arkadaşlarımızı oradan temizleyip bizi eski itibarlı İstanbul beyefendisi mesleğine tekrar geri döndürmelerini rica ediyoruz." dedi.

Hidayet Demir, “Şu an indi bindi, 135 liradan 175 liraya yükseldi. Biz vatandaşlarımızla sıkıntı yaşayacağız. Niye derseniz; şimdi 1 kilometre ya da 2 kilometre gitti. Taksimetre azı 80 lira 100 liraya da bu sefer bakacak, ne kadar yazıyor 175 lira. Vatandaşımız haklı olarak bize tepki gösterecek.

Biz vatandaşla karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama bizim elimizde olan bir şey de yok yani. Bir sigortamızı 30 bin lira yaptırıyoruz. Görüyorsunuz taksimetre ayarımız 2,5-3 bin lira. 3 dakikalarını alıyor. Yani biz de zor durumdayız." diye konuştu.

"3 GÜNDEN BU YANA HİÇ UYUMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Taksimetre ayarı yapan Ali Kurt, yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “3 günden bu yana hiç uyumadan çalışıyoruz, çok yoğun bir süreç. Ama hiçbir şekilde sıra bekletmeden gelip müşterilerimizi hızlı bir şekilde yönlendirdik. Şu an sadece bu şubemizde 3 bin civarında bir taksiye hizmet verdik." dedi.

Taksicilerin tepkilerinden de bahseden Kurt, “Şu an çalışmaya başladılar zamlı tarifeyle. Saat 12.00'den itibaren. Taksiciler ş an fiyatlarla ilgili iyi olacağını ve zamanın göstereceğini söylüyorlar." diye konuştu.