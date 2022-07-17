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İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçerek İstanbul yolunu tutan araçlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 20'lik artışa uğradı.