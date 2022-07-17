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    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

    Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçerek İstanbul yolunu tutan araçlar yollarda yoğunluğa neden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu an itibarıyla yüzde 20'lik artışa uğradı.
    • 17.07.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 17:48
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    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

    9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor...

    Bayramın ertesinde boş kalan istanbul yolları yeniden trafiğe büründü.

    Tatilden dönen İstanbullular, bugün öğlen saatlerinden itibaren yüzde 20 oranında trafik artışına neden oldu.

    İstanbul'a girişler öğlen saatlerinde başlarken, Çamlıca gişelerinde de kısa süreli yoğunluk yaşandı.

    Yüzde 1 olan trafik yoğunluğu 20'ye yükseldi

    İBB trafik uygulamasına göre sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu, öğle saatlerinden sonra yüzde 20'ye yükseldi.

    İstanbul'a dönen tatilcilerden İsmail Şahanoğlu "Kastamonu'ya, memleketimize gidip, geldik. Yollarda bir sıkıntı yok şükür. Sabah saat 10.00 sıralarında yola çıktık, mola vererek geldik" dedi.

    İstanbul-İzmir Otoyolu kilitlendi

    Bir diğer yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda araç kuyrukları metreleri geçti.

    Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçların, Bursa'daki batı gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

    Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırken, yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

    İstanbul da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor #1

    Körfez'de yoğunluk

    Vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

    İstanbul da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor #2

    İstanbul da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor #3

    İstanbul da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor #4

    İstanbul da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor #5


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