İstanbul'da tedavi gören gurbetçi sağlına kavuştu Portekiz'de yaşayan bir gurbetçi aile tedavi için Türkiye'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tercih ederken kısa sürede sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İHA

Türkiye sağlık sektöründe dünyada kendinden bahsettirmeye devam ediyor.

Her geçen gün yeni bir başarıya imza atan sağlık sektöründe Portekiz'den gelen bir gurbetçi gündeme gelmişti

Lizbon’da turizm ile uğraşan Abdülkadir Geylani Seymen, tedavisinin ardından yaşamına devam etmişti.

Bir süre sonra Lizbon'da yapılan tetkiklerde gurbetçinin aynı şehirde tercümanlık eğitimi alan 25 yaşındaki oğlu Üveys Muhammed Seymen’de fıtık olduğu belirlendi.

Ameliyatın çok ileri bir tarihte olabileceğini öğrenen baba ve oğlu, tedavi için Türkiye’yi tercih etti.

Baba oğlu sağlıklarına kavuştu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisine başlanan Üveys Muhammed Seymen’in ameliyatı kısa sürede yapıldı.

Başarıyla geçen ameliyatın ardından Seymen hastaneden taburcu edilirken, milli forma giyen baba oğul şehir hastanesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Koca ve hasta yakını arasındaki sohbet dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni yıl gecesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyareti sırasında Portekiz'den gelen 6 çocuk babası gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen ile arasında geçen diyalog herkesi gülümsetmişti.

"Yurt dışından buraya çok büyük bir talep var"

Aslen Trabzonlu olduğunu ifade eden 53 yaşındaki Abdülkadir Geylani Seymen, Bakan Koca ile karşılaştığı geceyi de anlattı.

Seymen şu şekilde konuştu:

O gece öksürük ve halsizlik şikayetlerim vardı, hastaneye acile gittim. Gittiğimde bir hareketlilik gördüm, bir baktım bakanımız orada, kendileriyle tanışmak istedim. Bu kadar hizmetlerde bulunurken üstelik bize değer verip o gece ailesinin yanında değil de hastalarla, milletiyle beraber olduğunu gördüm.



Kendilerine bir sade vatandaş olarak teşekkür etmeyi kendime bir borç bildim. Çok da hoş bir sohbet oldu. Bize değer veren bir bakanımız olduğu, halk adamı olduğu için çok sevindim. Sosyal medyada görüntülerimizin çıkmasına özellikle bir gurbetçi olarak sevindim. Ailemden tebrikler aldım.



Bakanımızın bize vermiş olduğu değer, gerçekten etkilendim. 1992 Ağustos’ta Barselona’ya gittim. 6 ay kaldıktan sonra Portekiz’e gittim. Hemen hemen 32 yıl oldu, ailemle beraber yurt dışındayım. Oğlumda fıtık vardı, uzun zamandır Portekiz’de ameliyat yaptırmak için bekliyorduk. Üniversite öğrencisi olduğu için hem bir an önce yapılmasını talep ediyordu hem de rahatsız hissediyordu. Daha önceden de ben şehir hastanesinde anjiyo olmuştum.



Bu güzel yapı hakkında bilgilendirdim. Buradaki imkanlar çok güzel, değerli hizmet var. 'Düşünürsen gelirsin buraya, ilgilenirler seninle' dedim. Ameliyat olmak için Lizbon’dan İstanbul’a geldi. Burada insan kendini evde hissediyor, bir aile ortamı var.



Buradan yurt dışına giden hasta kardeşlerimiz, yakınları artık hem burada kalıyor hem de yurt dışından buraya çok büyük bir talep var. Artık eski Avrupa olmadığı gibi eski Türkiye de yok. Buradan yurt dışına gitmek isteyen kardeşlerime çok iyi ince hesapların yapılmasını öneririm.

"Yurt dışında böyle bir devlet hastanesi imkansız gibi

Türkiye’deki tedavisine ilişkin konuşan 25 yaşındaki Üveys Muhammed Seymen konuşmasında şunları söyledi: