İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2023 yılının zamlı toplu ulaşım tarifesini belirlemek üzere Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan UKOME Aralık ayı toplantısı, asgari ücret belirlenmeden yapıldığı için bugün olağanüstü olarak tekrar toplantı yapıldı.

Toplantıya İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık yaptı.

29,10 zam teklif edildi

Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

Tam bilet 9,90 oldu

Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi.

Bu artışla birlikte öğrenci ve öğretmen elektronik bilet fiyatları da değişti. Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL'ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL oldu.

Abonman fiyatlarına da zam geldi

Tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL'ye yükseltildi.

Metrobüs ve Marmaray

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL'ye, metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL'ye çıktı.

Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı muhalefet şerhi koydu

Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu.

Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli temel görevlerinden bir tanesinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Bu ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

"Toplu ulaşımı sübvanse ediyoruz"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise toplu ulaşıma sübvanse hassasiyetinin doğru ve yerinde olduğunu ve toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini bildirdi.

Enflasyona dikkati çeken Gökçe Buğra Gökçe, İstanbul trafiği için de toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade etti.