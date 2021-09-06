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İstanbul'da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

İstanbul'da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servisler üzerinde denetim yaptı. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.