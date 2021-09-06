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- İstanbul'da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim
İstanbul'da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim
- İHA
- 06.09.2021 - 09:32
- Güncelleme : 06.09.2021 - 09:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servislerini denetledi.
Fatih ilçesinde kurulan uygulama noktasında servisler tek tek yol kenarına çekildi.
Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
“DUR” LEVHASI BULUNMAYAN SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA
Aracında ‘dur’ levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi.
Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü.
Ceza yiyen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur’ levhası yok. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş.” dedi.
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