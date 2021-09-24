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- İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu
İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu
Haftanın son iş günü İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 55'lere dayandı.
- İHA
- 24.09.2021 - 08:52
- Güncelleme : 24.09.2021 - 09:22
İstanbul’da sabahın ilk ışıklarından itibaren etkili olmaya başlayan trafik, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi.
TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik, yoğunluğu havadan görüntülendi.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu ViDEO