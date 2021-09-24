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    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu

    Haftanın son iş günü İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 55'lere dayandı.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 09:22
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    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu

    İstanbul’da sabahın ilk ışıklarından itibaren etkili olmaya başlayan trafik, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi.

    TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik, yoğunluğu havadan görüntülendi.

    Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu ViDEO

    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu #1

    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu #2

    İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu #3

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